Bergomi sicuro: "Stasera sarà la partita di Eriksen. Ma con Hakimi l'Inter perde un top"

Beppe Bergomi, seconda voce Sky per la sfida fra Inter e Borussia Moenchengladbach, ha detto la sua sulla sfida d'esordio in Champions League: "Oggi penso sia la partita di Eriksen, in Europa può avere più spazio perché è un calcio più adatto alle sue caratteristiche. Con Hakimi però l'Inter perde un pezzo da 90, soprattutto in termini di velocità".

