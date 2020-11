Bergomi su Real-Inter: "E' difficile per i grandi campioni giocare nel campo di allenamento"

Ai microfoni di Inter Tv, Giuseppe Bergomi ha detto la sua su Real Madrid-Inter. Concentrandosi maggiormente sulla formazione spagnola, che non sta neppure disponendo del "Santiago Bernabeu" (chiuso per lavori) ed è costretta a giocare a Valdebebas, nel centro di allenamento: "Non c’è nessuna crisi Real, giocare in questo momento a calcio dove gli stadi sono vuoti, loro per di più nel campo di allenamento, non è facile… i grandi campioni hanno bisogno di stimoli e pressioni. Probabilmente alle volte hanno sottovalutato gli avversari, ma il Real è una squadra piena di talento, che in Spagna vedo favorita per il campionato. In Champions hanno ambizione ed esperienza, i giocatori sanno come si fa, ma chiaro che giocare in un campo di allenamento è penalizzante. Si parla di un calcio diverso, dove si deve adattarci".