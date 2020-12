Bergomi sull'Inter: "Perché toccare il 3-5-2? Conte fa bene: col Sassuolo prima da squadra vera"

vedi letture

Beppe Bergomi parla a Sky Sport a pochi istanti dal via della gara dell'Inter contro il Borussia Monchengladbach. "Perché toccare qualcosa che ha funzionato come il 3-5-2? L'Inter ha rispettato l'avversario, il Sassuolo, ed è stata la prima volta che ha giocato bene, da squadra. Se vuoi far risultato qui, contro il Borussia che nelle ultime 12 ne ha perse solo 1, devi far bene".