Bergomi sulla panchina Inter: "Zhang farà rientrare la crisi. Conte, un peccato lasciare"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ci dice la sua sulla questione relativa alla panchina dell'Inter: "Io credo che se uno vuole un punto di incontro ci sia già ed è comunque possibile da trovare se tutti lavorano in quella direzione. Zhang arriverà preparato, con gli argomenti giusti per cercare di far rientrare questa crisi e programmare il futuro. Sarebbe davvero un peccato cambiare proprio adesso che la squadra sembrava aver trovato la sua quadratura: il lavoro di antonio si è visto ed essere arrivati a un punto dalla Juve e in finale di Europa League lo dimostra. Ora deve pensare che può riuscire a fare di più...".