© foto di Simone Bernabei

Sui quotidiani tedeschi, ed in particola modo su quelli di Berlino, c'è grandissima attenzione verso la partita delle 18 fra Union ed Hertha. Di fatto il primo derby della storia riguardante la città del Muro che si gioca in Bundesliga . "Oggi il vincitore è Berlino", titola il Berliner Kurier in prima pagina sopra una bella foto delle due tifoserie. All'interno viene spiegato come la febbre da derby abbia contagiato in lungo e in largo la città. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Berliner Zeitung che in prima pagina titola "Derby di Berlino: ora tocca a te". In foto i capitani Trimmel e Ibisevic, pronti a guidare le proprie squadre nel primo derby di Bundesliga.