Berlusconi clamoroso: "Se va avanti così, finirò per ricomprare il Milan"

"Andrà a finire che ricomprerò il Milan". È l'ultima, clamorosa affermazione di Silvio Berlusconi, che scuote i tifosi rossoneri in un momento molto delicato della stagione anche sul piano societario. In un incontro pubblico tenutosi a Udine, l'ex presidente del Diavolo ha dichiarato: "Il motivo per il quale una buona parte di elettori non ci ha votato è perché il sottoscritto ha venduto il Milan. In molti mi fermano e mi chiedono il perché ho venduto a chissà chi la squadra e mi rimproverano per le condizioni in cui la squadra versa. Vi confesso una cosa, se va avanti così non vi nego che prima o poi il Milan me lo ricompro"