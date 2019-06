Berlusconi duro con Gattuso: "Il Milan giocava in difesa e creava poco"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha parlato del nuovo corso rossonero a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, : "Maldini e Boban rappresentano il Milan che verrà. Ho guardato con dispiacere l'ultima stagione, era tutto diverso rispetto a quello che avevamo creato noi. Non ho condiviso il sentimento con cui i giocatori scendevano in campo e il modulo adottato. Un sistema di gioco che ha portato il Milan a giocare molto in difesa e a creare poche occasioni. Giampaolo? Mi dicono che sia un profilo buono, potrà far bene. Ho chiesto a Scaroni di poterlo incontrare, vorrei dargli dei suggerimenti sul modulo, anche se so già che adotta quello che preferisco. Poi sui giocatori e come impiegarli".