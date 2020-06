Berlusconi e l'eventuale Milan-Monza: "Il mio cuore batte a metà. Non indosserei sciarpe"

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, nella sua intervista a Telelombardia, ha parlato anche dell'eventualità che in futuro si possa giocare la gara in Serie A tra i brianzoli e il Milan, suo ex club: "Non indosserò nessuna sciarpa, ma il mio cuore batte a metà per il Milan e metà per il Monza. E penso che sarà così anche per quell’eventuale partita. Ma adesso dobbiamo pensare alla Serie B”.