Berlusconi: "In Champions ho tifato Juve. Prova di orgoglio"

SportMediaset riporta alcune dichiarazioni di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Real Madrid: "Ho tifato per i bianconeri in quegli ultimi minuti lì. Hanno dato prova di grande orgoglio - ha commentato l'ex patron rossonero -, sono venuti fuori a testa alta dal Bernabeu. Peccato, se avessero completato l'impresa come ha fatto il giorno prima la Roma sarebbe stato ancora più bello".