Berlusconi-Monza: oggi il grande giorno del passaggio societario

Il grande giorno per il Monza è arrivato: come riporta il Corriere della Sera, questa mattina, dopo l’assemblea degli azionisti, avverrà infatti il passaggio societario del club, valutato poco meno di 3 milioni, nella mani di Silvio Berlusconi e di Fininvest. Successivamente, è in programma la conferenza stampa di Nicola Colombo, che resterà presidente, e Adriano Galliani, nuovo ad della società brianzola.