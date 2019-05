Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan ora numero uno del Monza in Serie C, ha parlato a TeleLombardia a proposito della voce di un clamoroso interessamento per Massimiliano Allegri: "Non bisogna escludere niente, non dipende da me ovviamente. Faccio i complimenti ad Allegri per il successo straordinario alla Juventus".