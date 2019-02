Berlusconi sul Milan: "Cessione del club assolutamente pulita"

Fonte: milannews.it

Silvio Berlusconi ha parlato ai microfoni di Rete 4 della cessione del Milan: "Per fortuna non mi faccio ferire dalle cose che non sono vere. Però per esempio, vi cito una cosa che ho letto anche in questi giorni riportata da un giornale, che diceva che avrei fatto rientrare in Italia dei capitali dall'estero attraverso la vendita del Milan. Le mie società non hanno mai avuto soldi all'estero, la vendita del Milan è stata di una pulizia totale".