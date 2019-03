Bernardeschi atomico: il 33 trascina la Juve e solo Ronaldo lo mette in ombra

Fonte: Inviato a Torino

Assist per il gol che ha aperto la gara, rigore conquistato per il 3-0 che l’ha chiusa. La Juventus schianta l’Atletico Madrid con la tripletta di Cristiano Ronaldo, ma si gode soprattutto Federico Bernardeschi. Non ci fosse stato il portoghese, e non è certo un dettaglio da poco, il numero 33 sarebbe stato per distacco il migliore in campo nella serata dell’Allianz Stadium. L’ennesimo indizio di una prova che la Juve aveva già.

Berna, da giovane talento, s’è fatto uomo e campione. Aveva già trascinato la Juventus in Champions: a Valencia, per esempio, quando Ronaldo era partito col piede sbagliato, con l’espulsione per una tirata di capelli solo accennata. Poi s’è un po’ perso e ci può anche stare, ché la concorrenza, da Dybala in poi, è agguerrita e valida. Allegri lo ha tenuto in caldo e l’ha riproposto, nel suo schieramento ibrido che potrebbe diventare definitivo.

Un po’ interno di centrocampo, un po’ attaccante esterno, un po’ fantasista e rifinitore: Bernardeschi fa tutto e tutto bene, l’abbiamo già scritto tante volte. Gioca tra le linee come pochi altri nella Juve sanno fare, con un vigore diverso da quello di Dybala, che infatti è finito ai margini quando la partita conta. L’Atletico, stasera, non ha capito nulla di come la Juventus fosse in campo. E non ha capito nulla di Bernardeschi, che ha preso d’infilata i difensori biancorossi, strappando a destra, a sinistra e al centro. Addirittura cercando il gol alla CR7, con una bellissima rovesciata che di poco è finita alta. Sarebbe stata la consacrazione, che forse c'è stata comunque. Dopo stasera, una volta di più, sembra davvero impensabile che Allegri possa fare a meno di un Bernardeschi così.