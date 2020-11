Bernardeschi bocciato anche dalla Nazionale?

Federico Bernardeschi è l'unico cambio degli undici calciatori che il duo Evani, ct ad interim, e Mancini, ct con distanziamento sociale, ha deciso di mettere in campo contro la Bosnia, in quella che può considerarsi una delle partite più importanti della storia recente della Nazionale, sicuramente una che può essere chiave per arrivare al Mondiale, ma anche per ospitare grandi squadre per capire dove realmente sono gli azzurri. Quindi, almeno sulla carta, dovrebbero esserci i migliori undici.

ALLENAMENTI PRE POLONIA - Berardi era stato schierato più di una volta come titolare nelle sedute di avvicinamento pre Polonia, spedendo spesso Bernardeschi in panchina. Qualche volta anche di Lorenzo come centrale, ma Bastoni ha dato il meglio di sé contro Lewandowski ed era difficile toglierlo dai titolari, se non impossibile. Invece lo juventino, al netto del gol contro l'Estonia, ha fatto una discreta partita con la Polonia, saltando spesso Reca ma senza mai riuscire a incidere, se non per la prima parata su Szczesny. Berardi è entrato, ha raccolto l'assist di Insigne e imbucato il 2-0 finale. Ben fatto.

MA È UNA BOCCIATURA? Probabilmente no, perché Bernardeschi ha più volte giocato in tutte le posizioni dell'attacco azzurro, anche da centravanti ombra. Però nel momento in cui Chiesa non è convocato, è singolare vederlo in panchina per un altro interprete. Un anno fa sarebbe stato sicuro della convocazione a Euro2020, ora se la dovrà guadgnare. Perché la alternative sono tante, da Chiesa a Berardi, senza dimenticare il possibile rientro di Zaniolo in Primavera.