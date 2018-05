Bernardeschi dalla sciarpa bianconera rifiutata alla maschera della zebra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla sciarpa rifiutata, alla maschera della zebra. Come cambia, in un anno, la vita, calcistica e non, di Federico Bernardeschi. L'esterno della Juventus oggi, è tra i calciatori bianconeri più visibilmente contenti della vittoria dello scudetto. Tanto da salire sul pullman scoperto nascosto in una maschera con le fattezze di una zebra, a fare da pendant con la sciarpa bianconera al collo. La stessa che, poco più di un anno fa, lui stesso aveva rifiutato quando, da calciatore della Fiorentina, era stato protagonista al giuramento di avvio del trofeo di Viareggio: "Non posso, mi ammanettano", la risposta al sindaco del comune toscano che glie proponeva una sciarpa della Juve. Indossata, con gioia e giubilo, nella festa scudetto di oggi.