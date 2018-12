Bernardeschi e l'addio ai viola: un tradimento che brucia ancora

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se si aprisse un sondaggio per conoscere il giocatore bianconero più antipatico della storia agli occhi dei tifosi della Fiorentina, in molti risponderebbero Federico Bernardeschi. Un dato incredibile, se si pensa alla rivalità sportiva di lunghissima tradizione che vige tra i due club, ma che è assolutamente comprensibile per la vicenda che ha scaturito questa antipatia.

Berna, come veniva chiamato affettuosamente a Firenze dai fiorentini l'attaccante della Juventus, ha vissuto 11 stagioni tra la Primavera viola e la prima squadra, un periodo lunghissimo che lo spinse anche a dichiarare: "Dopo tutti questi anni da fiorentino sarebbe difficile vestire la maglia bianconera". Quella frase fece gonfiare il petto a tutti i tifosi e anche alla società, che sperava di poter trattenere il giocatore o al massimo di poterlo vendere all'estero per evitare un incrocio doloroso. Ovviamente, la storia successiva è andata in tutt'altro modo, con Bernardeschi che ha detto sì alla Juventus e con il suo procuratore che addirittura dichiarò successivamente che l'affare era stato intavolato mesi prima l'ufficialità della cessione.

I fiorentini si sono sentiti presi in giro e traditi come poche altre volte nella propria storia. Hanno sostenuto un giocatore che in pubblico si professava come potenziale nuovo Antognoni, e che in privato flirtava amabilmente con i rivali di sempre. Un affronto imperdonabile e indelebile. Per questo, l'anno scorso, al primo incrocio al Franchi tra l'ex stellina e i suoi vecchi tifosi, i fischi l'hanno fatta da padrone. E come da migliore tradizione, è arrivato anche il gol vittoria proprio ad opera dello stesso 'odiatissimo' ex. Un episodio che non modificherà assolutamente il comportamento di chi si recherà allo stadio questo pomeriggio, con i fiorentini che si divideranno tra la curiosità e la voglia di fischiare Ronaldo e quella di sottolineare come un tradimento imperdonabile da queste parti non passerà mai in secondo piano.

Ovviamente Bernardeschi non farà una piega e continuerà a provare a portare alla vittoria la sua Juve. Anche se sarebbe curioso sapere come, davanti a un immaginario pubblico di soli tifosi viola, lo stesso giocatore sarebbe capace di spiegare come sia riuscito in un colpo solo, a far scordare ben più 'odiati' rivali quali Bettega, Conte, Nedved o, in tempi più recenti, Lichtsteiner. La risposta probabilmente è nella cronistoria del suo passaggio alla Vecchia Signora e in quell'amore sbocciato in modo troppo forte per poi finire in un 'tradimento' insopportabile.