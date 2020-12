Bernardeschi e la Juventus ai titoli di coda. Ora il futuro ma prima c'è il rebus tattico

La storia di Federico Bernardeschi alla Juventus è ai titoli di coda. E lo è già da tempo, solo che nelle ultime sessioni di mercato non si sono concretizzati scambi importanti con le altre big della Serie A, Roma e Napoli su tutte. Anche in questo mercato, però, il nazionale italiano è sul mercato. La storia sembra finita, nonostante per i bianconeri ci sia anche un rischio boomerang: già, perché l'Europeo si avvicina, Berna aspetta un ruolo da protagonista e in caso di exploit, ecco che il valore potrebbe aumentare. Solo che ci sono storie che, almeno per quel che penserebbe la Juventus, hanno un fine e meritano nuovi inizi.

Il problema del jolly Il talento e le potenzialità non ancora espresse da Bernardeschi sono quelle del campione. Solo che pure insieme a Cristiano Ronaldo, dal quale ha cercato di prendere ogni insegnamento e lezione, non è riuscito a imporsi. E' l'oramai moderno e antico problema del giocatore polivalente, che da una parte è risorsa perché jolly, dall'altra non è carne o pesce perché un ibrido. Alessandro Florenzi è riuscito a rilanciarsi a Parigi una volta trovata la sua esatta e nuova dimensione tattica. Terzino destro. Bernardeschi questo pretenda. Di essere riconosciuto in un ruolo e di insistere su quello, botta dopo botta, caduta dopo caduta. Solo così potrà tornare un giocatore di livello internazionale.

Dove può farlo? Da tempo la Juventus sta provando a scambiarlo con un giocatore che possa essere funzionale al progetto, l'ultimo è il Napoli per Arkadiusz Milik ma non sembra esserci al momento ampio margine. Un altro tentativo era stato fatto nel recente passato con la Roma per Lorenzo Pellegrini prima e per Edin Dzeko poi. Inter? Milan? Bernardeschi ha bisogno di una cosa, al netto della piazza. Di un allenatore che creda in lui. E che lo riconosca in un ruolo e che lì lo rilanci. Cosa che in bianconero sembra aver pochi margini.