Bernardeschi in gol? Marchisio: "Da notare il suo urlo: aveva qualcosa da togliersi da dentro"

Federico Bernardeschi è andato in gol questa sera con la maglia della Nazionale italiana, per la sua prima rete stagionale e Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, oggi opinionista Rai, ha affermato: "Da sottolineare l'urlo di Bernardeschi dopo aver segnato il gol. Questo significa che aveva qualcosa da togliersi da dentro, in un momento difficile come questo".