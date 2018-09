© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista rilasciata ai microfoni di Sky da Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus che è tornato a parlare delle ambizioni della squadra bianconera dopo la parentesi in Nazionale: "Credo che quest'anno siamo veramente forti, abbiamo una rosa forte, completa e con grandissimi giocatori. Siamo forse la squadra favorita per vincere la Champions League, anche se non sarà facile perché resta una competizione molto particolare e molte cose possono cambiare da un momento all'altro. Sarà quindi una bella sfida: noi ci riteniamo forti abbastanza per fare il meglio possibile. Siamo una grandissima squadra, ora però bisognerà dimostrarlo sul campo".