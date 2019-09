© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Solo otto minuti in campionato? Sì, è un problema, ma fa parte del gioco anche questo. Io lavoro sempre per farmi trovare pronto. Sappiamo che la Juventus ormai è diventata uno dei tre top club al mondo e quindi la concorrenza è tantissima. Ci sono campioni, ci sono giocatori forti quanto me quindi il mister a seconda da chi vede meglio durante la settimana schiera in campo. Questo ci sta è normale nelle grandi squadre succede sempre così e ci sono tanti giocatori forti che restano in panchina".