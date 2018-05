Bernardeschi: "La Juve ci ha sempre creduto. Chi vince dà più fastidio"

Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport tre giorni dopo la vittoria contro l'Inter. Queste le sue dichiarazioni dopo il fine settimana che ha sensibilmente avvicinato i bianconeri alla conquista dello Scudetto "Sabato ho sempre creduto alla vittoria, ci abbiamo creduto tutti. Quando hai delle emozioni mentre giochi è perché si forma un qualcosa di speciale che ti porta a credere di fare una cosa che tutti gli altri non pensano. Invece tutti insieme, tutti uniti ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo portato a casa una partita tosta, difficile".

Sulle polemiche arbitrali: "Noi pensiamo a lavorare e ai nostri obiettivi e siamo concentrati al 100% sul campo. Ognuno tifa la propria squadra e quella che vince di più dà fastidio, credo faccia parte del gioco. Per me tutto quanto si dice fuori dal campo al massimo è uno stimolo in più per raggiungere ogni obiettivo.

Su Astori: "Ho lasciato tanti amici a Firenze e dopo la partita è capitato di scambiarci qualche messaggio, anche di ringraziamento. Faccio i complimenti alla Fiorentina che sta facendo una grande stagione e che ha avuto la forza di superare momenti difficili come la scomparsa di Davide Astori. Per me era un amico, un leader e mi ha dato consigli importanti per crescere. Ho passato due anni e mezzo con lui e sono stato onorato di averlo conosciuto, di aver giocato con lui.

Sulla prossima gara di campionato contro il Bologna: "È una partita fondamentale, da affrontare con la testa lucida e la voglia di vincere. È un periodo con tante partite importanti, siamo sereni, concentrati e determinati sui prossimi obiettivi. Non ci siamo mai depressi né esaltati a seconda dei momenti, ma abbiamo continuato a lavorare con i piedi per terra e in questo modo i risultati arrivano. Non è scontato, ma con il sacrificio è più facile raggiungerli. Mi sento maturo. Durante quest'anno sono cresciuto come calciatore e come uomo e a 24 anni è normale che sia così e sono contento".