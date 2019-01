Bernardeschi: "La Juve mi ha migliorato. Voglio crescere ancora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Quando ho giocato sono andato bene, ho avuto due piccoli infortuni che mi hanno tenuto fuori un mese e mezzo e non è stato semplice ma fa parte del mestiere e ci sta che un giocatore si possa infortunare. Adesso devo dare continuità agli allenamenti per aiutare la squadra. Allegri mi parla molto e mi spiega le cose, devo mettermi sempre in discussione e migliorare, anche a livello mentale. Mi vedo cambiato molto, la Juventus mi ha dato ancora più consapevolezza del mio talento, mi ha aiutato a crescere con il sacrificio e con l'umiltà".