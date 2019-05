© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport:

Avete capito perché in Juve-Ajax si è spenta la luce? "La spiegazione è la Champions stessa: ogni squadra che arriva ai quarti di finale ha il potenziale per arrivare in fondo e vincere. All'Ajax poi sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, un qualcosa che in Italia manca".

Aver preso la parola dopo la sconfitta di Madrid nello spogliatoio certifica il suo nuovo ruolo di leader? "Io ho fatto quest'anno un salto di qualità di cui sono molto orgoglioso. Sono processi della vita, momenti di crescita e maturazione: qua dentro cambi davvero".

Che effetto ha avuto Ronaldo su Bernardeschi? "Ha dato qualcosa in più a chiunque sia entrato in contatto con lui. Può fare ombra o trasformarsi in stimolo: io ho seguito la seconda via, cercando di afferrare in silenzio tutto ciò che vedevo".