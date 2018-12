Bernardeschi non è più alla Fiorentina. E non fa più gli stop al contrario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi riparte da dove tutto è cominciato. Strano il destino: il fantasista della Juventus, assente da fine ottobre, tornerà in campo contro la squadra che lo ha cresciuto e lanciato. Probabilmente non dal primo minuto, ma a gara in corsa il 33 di Carrara avrà, di nuovo, la sua occasione di scalare posizioni nelle gerarchie bianconere. Contro la Fiorentina. Dopo aver già dimostrato di essere ben consapevole del fatto di non essere più alla Fiorentina.

Il riferimento, ovvio, è alle parole di Massimiliano Allegri che tanto fecero rumore, a inizio ottobre. Quel "non siamo alla Fiorentina" urlato contro lo Young Boys ha fatto storcere qualche bocca e ha costretto il tecnico della Vecchia Signora a spiegarsi. Non voleva offendere nessuno, semplicemente rimarcare la differenza che, al netto del risultato di oggi, esiste tra i sette volte campioni d'Italia e la squadra di Pioli. Un rimprovero che, per certi versi, fa il paio con altre parole, sempre di Allegri, questa volta a microfoni accesi, di maggio: "Bernardeschi è stato una bellissima sorpresa. Al di là del punto di vista tecnico, dove è migliorato, perché faceva qualche stop al contrario". La differenza c'è, dalle vittorie al modo di prepararle.

Bernardeschi riparte da dove tutto è cominciato e di mezzo vi sono 43 partite con la maglia della Juventus. Sette gol, uno alla Fiorentina nel campionato scorso, con tanto di esultanza che, ancora una volta, qualche malumore l'ha creato. Perché cozzava, invece, con la sciarpa bianconera rifiutata a Viareggio non troppo tempo prima. In questi mesi di Juve, Bernardeschi è forse il giocatore che più di tutti ha dimostrato di aver capito la differenza tra dov'era e dov'è. Senza perdere di vista dove può arrivare. Con l'esclusione di Bentancur, per ovvie ragioni anagrafiche, l'ex di giornata è il giocatore che ha fatto i progressi più evidenti in questo lasso di tempo. Sotto il profilo tecnico e mentale. Costruendosi uno spazio tutto suo nelle dinamiche dei ragazzi di Allegri, perché fa quello che tutti possono fare, senza che cali il suo rendimento. La partita contro il Valencia al Mestalla, nella stagione 2018/2019, rimane quella più convincente in assoluto. Con un vago sapore di consacrazione, già gustato l'anno scorso, proprio a Firenze. Dove Bernardeschi torna ancora una volta. Per ribadire che no, non è più alla Fiorentina. E lo sa benissimo.