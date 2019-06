Bernardeschi: "Sarri alla Juventus? È un profilo valido"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano:

Antonio Conte è passato all'Inter ed è scoppiata la polemica dei tifosi della Juventus? "Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lui. Ha fatto la storia della Juve da giocatore e in panchina. È normale che i nostri tifosi abbiano certe passioni ma quello che ha fatto resta".

L'addio di Allegri? "Il mister va celebrato come merita, perché ha vinto tanto e non è facile. Lui ha le sue idee, che hanno condotto la Juventus a tanti successi".

Il futuro allenatore della Juventus? "Non mi esprimo, abbiamo una società con ottimi dirigenti, quindi chiunque arrivi vuol dire che sarà all'altezza e porterà qualcosa in più per ogni giocatore. Da calciatore posso dire che Sarri a mio avviso è un profilo valido, ma non so se sarà il prossimo allenatore".

Il gruppo azzurro? "È un gruppo straordinario, composto da tanti giovani talentuosi. Siamo tutti d'accordo nel dire che è l'Italia che volevamo, fatta anche da uomini ed è molto importante, Mancini ha lavorato molto su questo".

Kean? "Deve crescere senza pressioni e responsabilità, deve ancora sbagliare per trovare il suo equilibrio e lavorare nel modo giusto. Sarebbe sbagliato mettergli un'etichetta".