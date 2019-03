Bernardeschi: "Scritta una pagina importante di storia della Juventus"

Fonte: tuttojuve.com

Federico Bernardeschi ha risposto alle domande dei colleghi di JTV:

Questa qualificazione passa anche da quella tua sgroppata, quando hai portato via il difensore avversario e hai conquistato il rigore, Una bella fotografia della tua prestazione.

"Sicuramente sono felice di questo, ma sono felice per la squadra soprattutto perchè abbiamo fatto una partita straordinaria, sotto tutti i punti di vista. Ci abbiamo sempre creduto, sapevamo della nostra forza, e ogni giorno, in questi giorni, abbiamo sempre di più alzato la tensione, l'adrenalina e la determinazione per poter fare un'impresa. Poi alla fine le cose arrivano".

Lì hai avuto coraggio, sei partito e poi...

"Poi è andata, che era rigore netto, e alla fine 3-0, partita perfetta. E' stata veramente una serata perfetta, da incorniciare, che ha scritto una pagina importante di storia della Juventus".

Che settimane sono state nella vostra convinzione, nella vostra preparazione?

"L'ho detto, qui si tratta di consapevolezza in se stessi e nei compagni. Questa è una cosa veramente importante, ci dà tanta fiducia. Non è stato facile in questo periodo perchè sapevamo di avere tutta la pressione addosso, ma alla fine le grandi squadre reagiscono così, questo poi è l'importante".

Hai aperto anche la gara con l'assist a Cristiano.

"E' stato fantastico lui ad andare su quella palla, è stata messa una bella palla da parte mia e lui poi l'ha concretizzata".

La tua prestazione è da MVP come quella di Cristiano. C'è orgoglio?

"Sì, quando sei bambino sogni queste notti e poi quando ci arrivi devi essere te stesso e devi mettere in campo tutto ciò per cui hai lavorato fino ad oggi. e questo poi fa la differenza. Ma la cosa più importante stasera credo sia stata la consapevolezza in se stessi, questo sì".