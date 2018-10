Bernardeschi si schiera con Chiesa: "E' un bravo ragazzo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continuano le polemiche attorno a Federico Chiesa dopo il rigore concesso alla Fiorentina nel match contro l'Atalanta di domenica scorsa. Sul numero 25 viola si è espresso anche un suo ex compagno di squadra come Federico Bernardeschi, oggi alla Juve: "Chiesa è un bravo ragazzo e genuino - ha raccontato a Tuttosport -, mi fa piacere che lui e la Fiorentina stiano facendo bene e mi dispiace per le critiche che sta subendo perché è davvero un bravo ragazzo".