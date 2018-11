Bernardeschi su Astori: "Ha lasciato un insegnamento a tutto lo sport"

© foto di Federico De Luca

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per la rubrica I Signori della Serie A, ricordando Davide Astori: "Il dolore c'è, esiste e c'è ancora. Ho pregato per lui anche se è difficile che qualcosa possa attutire il dolore. Niente potrà cancellare il dispiacere ma se hai qualcosa in cui credere ti senti protetto. Credo che abbia lasciato un insegnamento a tutto lo sport, quello dell'integrità. Era molto leale, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di giocarci insieme, condividendo momenti bellissimi. Mi porterò sempre dietro questi momenti: è ciò che Davide ha lasciato a me".