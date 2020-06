Bernardeschi vuole tenersi stretta la Juventus: l'obiettivo è uscire dal limbo dei cedibili

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Federico Bernardeschi tornerà in campo con la Juventus con l'obiettivo di uscire dalla lista dei cedibili. In questo momento infatti, il suo nome figura spesso tra coloro che potrebbero essere utilizzati per scambi di grande livello in Italia o all'estero, ma lui non ha intenzione di lasciare i bianconeri. Nemmeno la Vecchia Signora ha intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero, ma dovrà essere lui a dimostrare di poter dare continuità al proprio lavoro in campo. Magari mostrando più il volto visto contro l'Atletico Madrid, rispetto a quello altalenante intravisto in campionato.