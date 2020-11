Berni e l'addio all'Inter: "Due minuti li avrei giocati volentieri. Record espulsioni? Spirito Ultrà"

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter fresco di addio dopo anni vissuti alle spalle di Handanovic e passato alla storia per aver ricevuto ben due rossi dalla panchina senza mai aver esordito sul terreno di gioco, ha rilasciato una lunga intervista a Fcinternews.it ripartendo dal suo futuro da calciatore: "I guantoni appesi al chiodo? Non me lo sto dicendo, ma credo che sia inevitabile vista la situazione di oggi. Il Covid-19 ha influito sul mercato. La vedo difficile che possa venire fuori un’altra opportunità. Poi io ho sempre il cellulare a portata di mano. Qualora mi dovessero chiamare, ci sarei. Ma la vedo difficile". Poi a proposito del record delle due espulsioni: "Colpa mia. A volte veniva fuori questo spirito ultrà insito dentro di me. Ho dato un esempio sbagliato in quelle occasioni, peccato. Ho comunque dato sempre il meglio per questa maglia". Sul mancato esordio ha aggiunto: "Un paio di minuti li avrei fatti volentieri. Però avrei voluto giocarli con lo stadio pieno, qualora l’impianto fosse stato vuoto non mi sarebbe piaciuto (ride, ndr). Sapevo comunque quale fosse il mio ruolo. Non ho alcun rammarico. Non avrebbe avuto senso schierarmi nelle ultime partite di campionato, in gare decisive. E poi c’era Samir, un campione".