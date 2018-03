Bertolacci: "Montella voleva tenermi. Esonero? Ora lotta in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista ad Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. Si parte dal ritorno a casa dopo l'esperienza al Milan: "Avevo voglia di rigenerarmi, di ripartire e ho scelto il Genoa perché mi ha dato tanto. Il biennio al Milan mi è servito come esperienza, ma è il passato e penso a dare il meglio qui, senza rimpianti e nostalgia".

Sul rapporto con Montella: "Molto buono, lui non voleva che io partissi ma gli ho spiegato che avevo bisogno di giocare con continuità. Non so cosa sia successo al Milan, so solo che ora sta allenando il Siviglia in Champions League".

Sulle difficoltà del Genoa: "Una sorpresa per noi. Siamo coinvolti nella lotta per la salvezza e dobbiamo cercare di fare punti. Dobbiamo pensare solo a noi stessi senza preoccuparci della concorrenza. Juric mi aveva voluto qui ma non siamo riusciti a far bene per tutta una serie di cose. Le colpe non erano solo le sue. Ballardini ha rinsaldato il gruppo e ha dato solidità al Genoa".

Sul calendario, che riserva SPAL, Cagliari, Crotone e in mezzo il derby: "Il derby è una gara particolare, ma le sfide contro le rivali dirette saranno fondamentali. Con la SPAL sarà dura, dovremo essere determinati e cattivi. Se giocheremo da Genoa, sono sicuro che riusciremo a vincere".

Sulla Nazionale: "Ci sono stato con Conte, mi piacerebbe ritornarci. Ora penso solo alla salvezza".