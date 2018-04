Bertolacci: "Ritorno al Milan? Ora non ne parlo, penso solo al Genoa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista in prestito al Genoa ma di proprietà del Milan Andrea Bertolacci ha parlato a margine del Premio 'Gentleman Fairplay Liguria' del proprio futuro. Queste le sue considerazioni: "Mancano ancora quattro partite, sono focalizzato su queste e poi si vedrà. Se ho intenzione di rimanere? In questo momento non voglio pensare al futuro e al mercato: sono concentrato sul continuare qui, per fare bene e divertirmi. Non voglio parlare del Milan perché non faccio parte della rosa rossonera, quindi, se volete, parlo del Genoa che è la squadra che più m'interessa in questo momento".