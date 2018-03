Besiktas-Bayern 0-1 al 45', bavaresi verso i quarti: gol di Alcantara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco chiude in vantaggio il primo tempo della gara di Champions col Besiktas, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo il 5-0 di Monaco, i bavaresi comandano provvisoriamente anche in Turchia grazie al gol di Thiago Alcantara al 18'.

