Besiktas, Talisca avverte la Roma: "Preferisco la Premier League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Talisca è uno degli obiettivi sensibili della Roma in vista del calciomercato estivo. Il giocatore del Besiktas ha parlato a Milliyet del proprio futuro: "Preferisco trasferirmi in Premier League. Mi piace l’ambiente e mi piacciono i tifosi, c’è una bella immagine delle partite inglesi. In ogni gara i tifosi ti supportano. C’è l’interesse di Liverpool e Manchester United, ma non c’è nulla di certo. Non c’è ancora nulla di concreto. Al momento si tratta di speculazioni. Sono in vacanza a Bahia. Ho avuto una bella esperienza col Besiktas, i tifosi mi hanno sempre sostenuto, la mia famiglia era felice e soddisfatta. In Europa ho imparato a difendere, anche se sono un giocatore offensivo. Sono migliorato in tante caratteristiche. La nazionale? È stata una bella esperienza per me. L’atmosfera era molto buona, ho imparato cose importanti. Tite è la persona giusta per portare il Brasile al successo. Lavorerò ancora di più per conquistare un posto fisso nella Seleçao".