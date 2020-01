Bessa al Goias: "Grazie Hellas, è stato un onore indossare la maglia"

Daniel Bessa lascia l'Italia e vola in Brasile. E' ufficiale infatti il trasferimento del centrocampista che lascia l'Hellas Verona per il Goias, con il saluto dello stesso giocatore affidato ai propri canali social: "Ho vissuto tanti momenti con questa maglia, momenti fantastici, una promozione, momenti bellissimi e meno belli. Ma sono stato felice e per me è stato un onore indossare la maglia dell’Hellas Verona. Grazie a presto, arrivederci!".