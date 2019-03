© foto di www.imagephotoagency.it

Il campo del Sassuolo rischia di diventare una sorta di maledizione, per il Napoli. Il pareggio odierno per 1-1 infatti è il quarto risultato consecutivo senza il bottino pieno, per gli azzurri in casa dei neroverdi. L'ultimo successo esterno azzurro infatti risale alla stagione 2014-2015, quando Callejon risolse la sfida terminata 0-1.

Poi una sconfitta inflitta da Floro Flores e Sansone nel 2015-2016 (rete azzurra di Hamsik) e due pareggi (2-2 e 1-1), nel 2016-2017 e soprattutto nel 2017-2018, gara dello scorso anno che fra l'altro avvicinò ulteriormente la Juventus allo Scudetto.