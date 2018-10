Betis, il tecnico Setien: "Milan ottima squadra, per noi gara complicata"

© foto di J.M.Colomo

In vista della gara di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il tecnico del Betis, Quique Setien. L’allenatore spagnolo, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Un’ottima squadra, con giocatori capaci di rompere l’equilibrio, gente di esperienza come Higuain, un centrocampo solido e interpreti privilegiati come Suso. Penso che a San Siro avremo le nostre opzioni ma per noi sarà una gara complicata anche dallo scenario che la ospita. Tanti dei miei ragazzi hanno poca o nulla esperienza internazionale, abbiamo sofferto in questo senso con l’Olympiacos, figuriamoci a Milano. Ho tre giocatori, Francis, Junior Firpo e Loren, che hanno meno di 25 partite di Liga".