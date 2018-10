Betis, la carica dei settemila e una mentalità da grande squadra

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Settemila tifosi festanti hanno preso d'assalto San Siro e il Betis Siviglia non poteva proprio deluderli. La squadra di Quique Setien, però, è andata al di là delle più rosee aspettative, imponendosi in modo più netto di quello che dice il risultato e tirando fuori quello che è mancato al Milan: carattere, idee e personalità. Il 2-1 sta stretto agli andalusi, che venivano da due sconfitte consecutive in campionato dopo otto risultati utili consecutivi tra Liga ed Europa League.

Una squadra, quella di Siviglia, che ha impressionato nella prima parte della stagione per il calcio propositivo e la costante ricerca della verticalizzazione, con Lo Celso e William Carvalho sempre pronti a premiare i movimenti delle punte e degli esterni. Nella notte di Milano, dove i bianco-verdi sono tornati a giocare 41 anni dopo la sconfitta per 2-1 in Coppa delle Coppe, a brillare sono state le stelle di Giovani Lo Celso, Junior Firpo e Antonio Sanabria. L'argentino continua a farsi rimpiangere dal Paris Saint-Germain e a suon di reti e grandi prestazioni ha già conquistato il Betis, grazie anche al ruolo di regista cucitogli addosso dal tecnico: anche ieri sera c'è stato il suo zampino su entrambe le reti della sua squadra, in particolare sul meraviglioso gol del raddoppio. Ma su questa splendida vittoria c'è anche la firma di Sanabria, che ha sbloccato l'incontro e poi si è visto ingiustamente annullare lo 0-2. L'attaccante, su cui la Roma conserva ancora il diritto di riacquisto, vuole mettersi alle spalle gli infortuni e la sfortuna, sperando che le sue prestazioni convincano Monchi o altri dirigenti importanti. Per ora se lo gode il Betis, così come Junior Firpo, il treno della fascia sinistra: il Torino, non a caso, ci ha provato per tutta la finestra estiva di mercato, ma il dominicano con passaporto spagnolo è rimasto al Benito Villamarin e probabilmente sarà venduto a cifre altissime nelle prossime sessioni.