Betis-Milan 1-0 al 45'. Dominio andaluso, sofferenza rossonera

Fonte: dall'inviato a Siviglia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Solo ed esclusivamente Betis in questa prima frazione di gara. Merito anche di una partenza arrembante degli uomini di Quique Setién che trovano il gol dopo soli 12 minuti. Lo Celso, già giustiziere dei rossoneri nella partita d'andata, colpisce al termine di una bella azione corale degli andalusi iniziata con Joaquin, proseguita con Firpo che dalla sinistra ha messo un bel pallone a centro area a trovare l'argentino, più lesto a colpire dei difensori del Milan e superare Reina. La rete viene pesantemente accusata dalla squadra di Gattuso, già ritrovatasi in un'atmosfera bollente preparata dal passionale pubblico del "Benito Villamarin". Pau Lopez rimane pressoché inoperoso per tutto il tempo mentre è il Betis a sfiorare in un paio di occasioni il raddoppio, sempre puntando Borini e mettendo palloni pericolosissimi a centro area che però Sanabria non sfrutta. E non è un caso se in 12 partite fin qui giocate abbia segnato solamente 2 reti. Bocciato fin qui il 3-5-2 del Milan, con Suso non a suo agio nel ruolo di seconda punta, gli esterni mai ad affondare e un centrocampo che non ha fornito alcun pallone a Cutrone. Serve correre ai ripari, anche perché con l'Olympiacos avanti sul Dudelange il Milan sarebbe clamorosamente eliminato, se la fase a gironi finisse stasera.