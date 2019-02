Betis, Serra Ferrer: "Sanabria? Felice che stia segnando al Genoa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Serra Ferrer, vice-presidente del Betis Siviglia, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla cessione di Antonio Sanabria al Genoa in questa sessione di mercato: "Ha segnato due gol in due partite, ma aveva iniziato a segnare già qua al Betis. Tutti sappiamo che Antonio Sanabria è un buon giocatore, purtroppo le lesioni gli hanno impedito di trovare continuità nei momenti giusti. Lo stesso ragazzo ci ha chiesto di poter partire e noi abbiamo capito che sarebbe stato meglio fargli spiccare il volo altrove, in un altro ambiente con un'altra situazione. Ci fa piacere che abbia iniziato segnando".