Betis, Setién: "Affrontare il Milan è speciale per ciò che rappresenta"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il tecnico del Betis, Quique Setién, ammette in conferenza stampa come la partita del Milan, per prestigio, rappresenti per lui qualcosa di speciale: "Sì, lo è. Questo è il mio primo anno in Europa ed è un piacere giocare queste partite. Deve essere una festa, non solo per me ma anche per i tifosi e i calciatori visto che affrontiamo un avversario di grandissima storia. E speriamo di festeggiare l'evento con una vittoria".

su Inui: "Non è nel momento di forma ideale ma viene da un Mondiale ed è rimasto indietro. Quel che gli sta succedendo è lo stesso di molti reduci dalla Coppa del Mondo, ossia è indietro nella forma e ha bisogno di più tempo per tornare allo stesso livello".

su Bartra: "È un grandissimo giocatore e vorrei che tornasse a giocare in una grande squadra. Ha giocato nel Barcellona, nel Borussia Dortmund e credo possa tornare nell'élite ma deve migliorare. E io provo a motivarlo come motivo tutti i giocatori".