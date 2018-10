Betis Siviglia, Setien: "Milan come un gigante ferito"

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Carpi, a gennaio almeno 5 innesti: Luppi obiettivo per l'attacco

Palermo, Puscas: "Felice di essermi sbloccato. Ora voglio un gol in casa"

Serie B, il Giudice Sportivo: due turni di stop per Gyomber

Monza, per Fossati contratto fino al 2020 con opzione in caso di B

Venezia, Litteri: "Col Palermo per me è un mezzo derby"

No alla Serie B a 19 squadre, il TAR accoglie il ricorso della Ternana

Lecce, Sticchi Damiani: "A Foggia per giocarsela a viso aperto"

Serie B, possibile assemblea straordinaria per domani

Pescara, Machin: "Voglio la A. Roma? Non ho rimpianti"

Il tecnico del Betis, Quique Setien, ha parlato prima della sfida contro il Milan. "Può essere un gigante ferito, ma ha un potenziale super. Quando perdi una partita importante come il derby, nella successiva vuoi dare tutto. Se siamo qui vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante".

