Bia: "Parma camaleontico. Può mettere in difficoltà anche le big"

Il Parma prova a bissare il successo ottenuto contro la Fiorentina. Cercherà di ottenere i tre punti contro la Roma, in casa. L'entusiasmo c'è, frutto anche di un'ottima classifica. "Il Parma adesso è una squadra fastidiosa per tutti", dice Giovanni Bia, ex difensore gialloblù, in un'intervista al sito TimGate. "Ha dimostrato di aver grande compattezza e di saper soffrire. E' sulla strada giusta: vivono sulle loro capacità difensive ma in casa hanno anche saputo meter sotto squadre forti. E', insomma, una formazione camaleontica, che sa adattarsi agli avversari"

La Roma si è ritrovata?

"Per ora è stato un andamento alterno: buone gare e altre meno brillanti. E' un gruppo nuovo che ha qualità e che certamente nei prosimi anni farà molto bene".

Lei che ha sempre tenuto d'occhio i più giovani si aspettava uno Zaniolo così forte?

"E' un giocatore importante, di grande prospettiva. Certamente la Roma ha fatto un colpaccio prendendolo dall'Inter. Finalmente si vedono i giovani in campo, bisogna avere il coraggio di lanciarli".

Tornando al Parma che cosa si aspetta dal mercato?

"Credo che la squadra vada bene così. Semmai c'è da rinforzare la rosa a livello numerico: in difesa sono un po' contati e anche a centrocampo. Ma il gruppo, che è fondamentale, non va modificato".