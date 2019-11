Biabiany si presenta: "Trapani sfida difficile ma sono pronto a dare tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione a Trapani per Jonathan Biabiany, esterno offensivo svincolatosi dopo l'avventura al Parma dello scorso anno e tesserato per il club siciliano: "Voglio ringraziare la società e il direttore per questa opportunità. Sono contento di essere qui e di dare il mio contributo. Ho grande voglia di giocare e di dimostrare il mio valore. Spero di dare il mio meglio per centrare gli obiettivi della società. La mia condizione? Mi sono allenato per tutto il periodo di fermo da solo. Mi sento bene ma starà al mister decidere se sono pronto per giocare. Non sono al 100% dopo tanti mesi lontano da un gruppo e dal campo, ma mentalmente sono pronto e voglio dare il mio contributo. Preoccupato dalla situazione di classifica del Trapani? Ho parlato con il mio agente e con la società. Ho preso questa avventura come una sfida personale, una sfida difficile ma avevo voglia di giocare e rimettermi in gioco".