Bianchi su Ribery: "Parla già italiano e vuole rimanere ad alto livello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ipotesi Fiorentina si fa strada nel futuro di Ribery, come conferma Gianni Bianchi, preparatore atletico che dovrebbe seguirlo anche nella sua prossima avventura, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: "Gli ho promesso che – se ci fossero state le giuste condizioni - lo avrei seguito nella sua prossima avventura. Perché è un amico vero e non solo un giocatore. Non è l’unica offerta che ha avuto, vedremo. Posso solo dire che la serie A e la Fiorentina troverebbero un giocatore ancora in grado di fare la differenza nel calcio che conta. Per questo ha rinunciato ai tantissimi soldi offerti dagli Emirati. Franck ha voglia di sentirsi importante: ha scelto di non proseguire col Bayern pur avendo l’opzione per un altro anno perché non si sentiva più al centro. Il nostro Paese lo ha sempre affascinato e con me ha imparato l’italiano. Lo parla già discretamente. Ha bisogno di sentirsi amato e di dare tutto: si sta allenando a Monaco con un preparatore personale. Vuole giocare un campionato a livelli altissimi, come ha sempre fatto”.