Biazzo: "Milik straordinario. Napoli, in Europa puoi andare avanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso le frequenze di MC Sport, durante la trasmissione 'A Tutto Napoli', è intervenuto Salvatore Biazzo. Lo storico giornalista Rai ha parlato del momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti. "La Roma - ha detto - è una squadra in disarmo, dal punto di vista tecnico e psicologico. Di Francesco aveva svolto comunque un buon lavoro ma, alla fine, nel calcio si sostituisce l'allenatore quando in realtà bisognava pensare a una campagna acquisti migliore. La sosta ha fatto bene al Napoli, che ha delle sfide molto importanti da preparare".

Milik all'Olimpico ha segnato un grande gol, l'attaccante polacco è sempre più decisivo. "Oggi abbiamo sprecato tutti gli aggettivi per descrivere un gol fantastico, eccezionale. Solo un grande campione può farlo, bisogna avere dentro le doti per effettuare una giocata simile. E' stato messo un po' in ombra da Sarri nel finale della scorsa stagione, ora sta mostrando le sue qualità".

Ancelotti sta portando avanti un ottimo lavoro. "Merito dell'allenatore, eravamo abituati a una squadra con 11 elementi e sembrava ci fossero solo quelli. Invece Ancelotti ha portato il Napoli ad avere una squadra diversa, più competitiva dal punto di vista dell'organico. Credo sia indiscutibile, merito del tecnico. Younes e Maksimovic sono calciatori veri, esaltati dallo stesso Ancelotti".

L'Europa League è il reale obiettivo della stagione. "Effettivamente il campionato è andato, la Juve al primo posto è irraggiungibile ma anche il Napoli lo è in seconda posizione. Gli azzurri in Champions hanno avuto un girone infernale e potevano anche farcela, se avessero avuto un po' di fortuna in più. In Europa League azzardo un pronostico, anche se in genere non lo faccio mai: il Napoli può passare il turno. L'Arsenal è una macchina da guerra, ma è una fortuna che il Napoli giochi il quarto di finale contro i gunners e non con una formazione di rango inferiore come Valencia o Villarreal. Così da non sottovalutare l'avversario e da capire le reali potenzialità".