Bicicletta, rovesciata, chilena. Ronaldo nella storia, Torino applaude

Cristiano Ronaldo entra nella storia nella serata di Torino: la rovesciata, o chilena, o bicicletta, messa in atto all'Allianz Stadium, di fronte ad un pubblico attonito che non ha potuto che applaudire uno dei gesti tecnici più belli di sempre, è destinata a diventare una dei simboli non solo del calcio moderno ma anche della Champions League. L'asso del Real Madrid è stato immortalato anche dal nostro fotografo, presente a bordocampo.