Bierhoff: "Vincere il derby è importante. Non è il Milan di una volta ma ci sono ottimi segnali"

vedi letture

L'ex attaccante del Milan Oliver Bierhoff ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del momento dei rossoneri: "Sono felice, vincere il derby è importante. Non è il Milan di una volta, però sono segnali positivi su cui continuare. Primi in campionato e primi in Europa, significa che c’è fiducia e in questi tempi difficili per tutti, se hai un buon gruppo, una certa mentalità può essere un’annata sì, positiva".