Big d’Europa, la serie A alza il muro

Con la sessione di mercato al via, parte il ballo delle pretendenti anche per quei giocatori affermatisi come fuoriclasse nel nostro campionato e di conseguenza appetiti ed appetibili dai principali club europei. La stampa spagnola, tanto per entrare nel concreto, si è pronunciata stilando una lista dettagliata dei possibili acquisti del Real Madrid, anche in considerazione del fatto che nelle ultime due finali di Champions League vinte, Zidane ha schierato la stessa identica formazione; ciò che è emerso è la presenza costante di calciatori che militano nel nostro campionato. Si parte da Alisson, obiettivo di tutte le squadre alla ricerca di un portiere ma blindato, perlomeno verbalmente, da tutti gli esponenti della dirigenza e della proprietà della Roma. Si passa da Skriniar, altro indispensabile per il futuro della sua squadra di appartenenza, al punto da avere spinto Spalletti a considerazioni inequivocabili sul suo conto. Piace anche Romagnoli, che vanta diverse pretendenti anche in Inghilterra, così come quel Jorginho che proprio in Premier League potrebbe proseguire la sua carriera vista la corte di un personaggio influente come Pep Guardiola: in questo caso non è escluso che il Napoli apra una discussione, magari a fronte di un conguaglio economico particolarmente importante. In fase avanzata il nome di Icardi è in prima fila, e la complicità dei ritardi sul rinnovo con l’Inter non aiutano a mettere a tacere le voci di cui sopra, così come Dybala che pure Marotta ha identificato come pietra miliare della Juve presente e futura. Discorsi potenziali, che potrebbero mutare con la follia economica giusta, tramutando in realtà anche ipotesi che ad oggi sembrano impossibili da percorrere.