Big e panchine: le insidie da respingere e gli scenari

Il rinnovo di Gattuso sino al 2021 ha posto solo il primo tassello del puzzle delle panchine che potrebbe di fatto contraddistinguere la prossima stagione del nostro calcio. Restano tante, infatti, le questioni in sospeso, a partire dai tecnici che stanno animando la lotta scudetto delle ultime settimane, ovvero Max Allegri e Maurizio Sarri. Il vento che spira da Torino per il tecnico della capolista è infatti ambivalente: da un lato viene sottolineato come Allegri resti parte attiva ed integrante dei programmi per la ricostruzione della Juventus che verrà, dall’altro invece giungono da mezza Europa indiscrezioni che vorrebbero proprio il livornese come uno dei professionisti più corteggiati dai top club del Vecchio Continente. Il dopo Conte al Chelsea, sembra la questione più difficile da districare ed in grado di coinvolgere un allenatore che non ha mai nascosto la volontà di tentare, un giorno, un’avventura OltreManica. Per quanto riguarda il Napoli il discorso è ancora più complicato: sul futuro di Sarri pende una clausola rescissoria abbordabile, intorno agli 8 milioni di euro, che De Laurentiis mira ad eliminare con un ricco e meritato rinnovo. La fame di ricostruire un progetto con una delle garanzie di spettacolo offerte dal panorama continentale stuzzica però società come il Monaco che stanno tentando il tecnico azzurro con progetti ambiziosi e danarosi: Gasperini viene considerato un’alternativa di spessore qualora le sirene monegasche fossero rispedite al mittente dai partenopei. Non sembra in discussione il futuro di Spalletti, confermato a prescindere dall’universo Inter anche se la concentrazione totale è rivolta al raggiungimento dell’obiettivo Champions, mentre farà discutere il discorso relativo a Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio potrebbe rappresentare l’alternativa alla quale rivolgersi qualora la posizione di uno dei tecnici di cui sopra dovesse mutare in via definitiva. A Lotito il compito di trattenere il più a lungo possibile sia il suo allenatore che Igli Tare, vere architravi del miracolo a tinte biancocelesti.